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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

İsrail gazetesi: 'Türkiye istediğini aldı'

Haaretz gazetesi Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını belirtti.

Mustafa Deveci   | 18.10.2019
İsrail gazetesi: 'Türkiye istediğini aldı'

Kudüs

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz, Ankara ile Washington arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmayla Türkiye'nin istediğini aldığını yazdı.

İsrail basınının büyük bölümü Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin benzer başlıklara yer verdi.

Haaretz gazetesi dünkü anlaşma için "ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici 'ateşkeste' anlaştı" başlığını kullandı.

Haberde, söz konusu anlaşmayla Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'yla planladığı kazanımları elde ettiğine vurgu yapıldı.

Jerusalem Post gazetesi ise haberi, "Pence, Türkiye ve ABD'nin Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştığını söylüyor" başlığıyla verdi.

Gazetenin haberinde ABD'nin Orta Doğu'daki itibarının tüm zamanların "en düşük" seviyesinde olduğu yönündeki ifade dikkati çekti.

Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmayı i24 News televizyonu, "Pence, Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını geçici olarak askıya almayı kabul ettiğini söylüyor" başlığı ile izleyicilerine duyurdu.

Haberde, Türkiye Dışişleri Bakanlığının Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'nı askıya aldığını doğruladığını, ancak henüz bitmediğini açıkladığına işaret edildi.

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