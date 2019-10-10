Mehmetçik Fırat'ın doğusunda

Barış Pınarı Harekatı'nda 2. gün
Barış Pınarı Harekatı kapsamında topçu atışlarıyla vurulan Suriye'nin Tel Abyad kentinde bu sabah sessizlik hakim. Rasulayn ve çevresindeki terör mevzileri de gece boyunca obüslerle vuruldu.
Şanlıurfa
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında dün akşam saatlerinden itibaren topçu atışlarıyla vurulan Tel Abyad'da bu sabah sessizlik hakim.
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Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan harekat kapsamında Tel Abyad ve çevresinde bulunan terör mevzilerine yönelik gece yarısına kadar devam eden obüs ve tank atışları, gecenin ilerleyen saatlerinde azaldı.
Harekat kapsamında TSK birlikleri, gece boyunca çeşitli noktalardan Tel Abyad tarafına geçiş yaptı.
Günün ilk ışıklarına kadar Tel Abyad ve çevresinde herhangi bir çatışma sesi duyulmazken, kent merkezinde sessizlik hakim.
Operasyon başlamadan önce sınıra yakın olan terör mevzilerinde görüntülenen örgüt mensuplarının da sabah saatlerinde mevzilerde olmadığı görüldü.
Rasulayn'daki terör hedefleri obüslerle vuruldu
Harekat kapsamında Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri, gece geç saatlere kadar ateş altına alındı.
Günün ilk ışıklarıyla da Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.
180'den fazla hedef vuruldu
Öte yandan harekat kapsamında kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışların ardından belirlenen hedefler 20'den fazla muharip uçakla ateş altına alındı. Hava harekatının ardından bir kez daha topçular görev aldı. Hedefler top ve ÇNRA atışlarıyla vuruldu. Harekat kapsamında 180'den fazla hedef başarıyla imha edildi.
Karargah'ta sabahın ilk saatlerine kadar yoğun mesaiTürk Silahlı Kuvvetleri tarafından Fırat'ın doğusundaki teröristlere ait hedeflere yönelik hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla dün başlayan harekatta saat 22.00 itibarıyla kara harekatı safhasına geçildi. Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi’nden harekatı sevk ve idare eden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi'nin uzun mesaisi gece boyunca devam etti.
Bölgeden gelen anlık görüntüler üzerinden harekatı anbean takip eden Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile talimatlar verdi.
Bakan Akar ve Komutanların Karargah'taki mesaisi sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.