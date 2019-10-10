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Barış Pınarı Harekatı

Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiğini bildirdi.

Hamdi Çelikbaş   | 10.10.2019
Komandolar Fırat'ın doğusunda ilerliyor

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

MSB'nin Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu. 

Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

Harekatta 181 hedef ateş altına alındı

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "TSK, Barış Pınarı Harekatı kapsamında hava kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile şu ana kadar terör örgütüne ait toplam 181 hedefi ateş altına aldı." ifadesi kullanıldı.

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