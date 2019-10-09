Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.
Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor."
Bakan Akar beraberinde Gnkur. Bşk. Org. Güler ve Kuvvet Komutanları ile Barış Pınarı Harekâtı’nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekât Merkezi’nden sevk ve idare ediyor.https://t.co/GPik7nYTgq— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 9, 2019
🇹🇷#MSB #TSK #BarışPınarıHarekatı🇹🇷 pic.twitter.com/7EFKUmHLcI
Akar: Bölgedeki dini ve etnik grupların güvenliğine önem veriyoruz
Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.