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Türkiye, Barış Pınarı Harekatı

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Yıldız Aktaş   | 09.10.2019
Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Ankara

Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatı başladı. ( Eşber Ayaydın - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatının başladığı bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusuna kara harekatına başladı." ifadeleri kullanıldı.

                    

Akar, Barış Pınarı Harekatı'nı sevk ve idare ediyor

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama yapıldı. 

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve kuvvet komutanları ile Barış Pınarı Harekatı'nı Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezi'nden sevk ve idare ediyor." 

Akar: Bölgedeki dini ve etnik grupların güvenliğine önem veriyoruz

Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Mehmetçik; Fırat'ın doğusunda da Suriyeli kardeşlerinin yanında, terör örgütlerinin karşısında olacaktır. Sadece ülkemizin ve milletimizin güvenliğine değil, bölgede yaşayan diğer dini ve etnik grupların da güvenliğine çok büyük önem atfediyoruz." ifadelerini kullandı.

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