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Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
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Dünya, Barış Pınarı Harekatı

Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz." açıklaması yapıldı.

Ali Cura   | 11.10.2019
Azerbaycan'dan Barış Pınarı Harekatı'na destek

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan, "Barış Pınarı Harekatı'nın barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."  açıklaması yapıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan'ın, terörizmin tüm biçimlerini ve tezahürlerini şiddetle kınadığı ve uluslararası toplumun terörle mücadeledeki çabalarını desteklediği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu bağlamda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı'nın, Suriye'nin toprak bütünlüğü kapsamında terör tehdidinin ortadan kaldırılmasına, mültecilerin evlerine geri dönmelerine, insani sorunların çözümüne, barış ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağından eminiz."

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