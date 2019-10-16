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Politika, Barış Pınarı Harekatı

Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Aynur Ekiz   | 16.10.2019
Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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