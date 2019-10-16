Akar ile Wallace Suriye'yi görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar-Wallace görüşmesinde, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.