Euro
6.44
Dolar
5.87
BIST 100
99,648.74
Altın
1,507.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Barış Pınarı Harekatı başladı
logo
Dünya, Barış Pınarı Harekatı

AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "(Barış Pınarı Harekatı) Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin" dedi.

Şerife Çetin   | 09.10.2019
AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'den bunun masraflarını karşılamasını beklemesin." dedi.

Juncker, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda bir konuşma yaptı.

"Türkiye ile ilişkiler karmaşık ancak hiç olmadığı kadar önemli." ifadesini kullanan Juncker, Türkiye'nin sadece göç değil, birçok açıdan çok önemli bir ortak olduğunu belirtti.

AB'nin, Türkiye-AB mutabakatına "tam olarak bağlı" olduğunu kaydeden Juncker, birliğin Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için mali yardım programının somut sonuçlar verdiğini anlattı.

"Güvenli bölgenin masraflarını karşılamayız"

Juncker, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Türkiye'nin Suriye'yle sınırına ilişkin bazı güvenlik kaygıları bulunuyor. Buna rağmen Türkiye'ye ve tüm aktörlere itidal ve halihazırda başlayan operasyonu durdurma çağrısında bulunuyorum." diye konuştu.

Operasyonun "iyi sonuçlar" doğurmayacağını savunan Juncker, "Eğer Türkiye'nin planı bir güvenli bölge oluşturmaksa, AB'de bunun masraflarını karşılamasını beklemesin. Bu konuyu Türk dostlarımızın dikkatine getirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Juncker, Suriye'de çözümün sadece siyasi yollarla gerçekleşeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerine ilişkin de Juncker, "Ben bu konuda tam bir 'Kıbrıslıyım'. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile dayanışma içinde kalacağız." açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın
Trump'ın azil süreci ve Kongre'deki dengeler
Türkiye-Sırbistan ilişkilerinde yeni dönem
Birleşik Krallık demokrasisi Brexit yükünü taşıyamıyor
Avusturya’da değişmeyen gündem: İslam karşıtlığı

Benzer haberler

'Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak'

'Sağlık kadromuz askerlerimizin yanı başında görev yapacak'

ABD'li Müslüman kanaat önderinden Amerikan basınına 'Türkiye' tepkisi

BMGK'deki AB üyesi 5 ülkeden Suriye toplantısı talebi

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı

Barış Pınarı Harekatı Koordinasyon Toplantısı yapıldı
AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

AB'den Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu

Terör örgütü yanlılarından 'Barış Pınarı Harekatı' manipülasyonu