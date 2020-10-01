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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılışı dolayısıyla TBMM Genel Kuruluna hitap ediyor
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Politika, Azerbaycan cephe hattı

TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne özel davet

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i, yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti.

Sinan Uslu   | 01.10.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi'ne özel davet

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'i, yeni yasama yılının açılış toplantısına davet etti.

Şentop, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi İbrahim ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Türkiye'nin, "tek millet-iki devlet" prensibiyle hareket ettiğini söyleyen Şentop, Azerbaycan'ın haklı davasını sonuna kadar desteklediklerini belirtti.

Şentop, Büyükelçi İbrahim'i, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek, 27. Dönem 4. Yasama Yılı'nın açılış toplantısına davet etti. Büyükelçi İbrahim, programı, TBMM Genel Kurul Salonu'nun kordiplomatik locasından takip edecek.


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