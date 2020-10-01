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Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

Ali Kemal Akan   | 01.10.2020
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener: İç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum Fotoğraf: Ali Balıkçı / AA

TBMM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Başkanı ve grup başkanvekillerinin seçileceği toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi. 

Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, Bahçeli'nin, "Anayasa Mahkemesi yeni hükümet sisteminin doğasına uygun şekilde yeni baştan yapılandırılmalıdır." açıklamasını değerlendirdi.

Akşener, "Biz bu konuyu anlamaya çalışıyoruz. Önce, Sayın Soylu Anayasa Mahkemesiyle ilgili bir tartışma başlattı. Dün Sayın Bahçeli'nin beyanını okudum. Burada anlamaya çalıştığımız şey şu: Sayın Soylu ve Sayın Bahçeli birlikte bir çalışma mı yapıyor yoksa AK Parti ve Sayın Bahçeli bir çalışma mı yapıyor?" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Merkezinde yaşanan gerginlikle ilgili bir soru üzerine Akşener, "Bizim derdimiz memleket meselesi, derdimiz işsizlik, bizim derdimiz umutsuz gençler. Dolayısıyla iç meselelerimizle Türkiye'yi meşgul etmeyi doğru bulmuyorum." dedi.

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