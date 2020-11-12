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Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifası için protestolar sürüyor

Ermenistan’da, Azerbaycan ile Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşmanın imzalaması nedeniyle hükümetin istifası için düzenlenen gösterilerinde 60'tan fazla kişi gözaltına alındı.

Dmitri Chirciu   | 12.11.2020
Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifası için protestolar sürüyor

Moskova

Ermenistan’ın başkenti Erivan'daki Özgürlük Meydanı ve Matenadaran Enstitüsü'nün önünde, muhalif partilerce düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Başbakan Nikol Paşinyan’ın Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesine karşı çıkan protestocular, hükümetin istifa etmesini istedi.

Gösterilerde, muhalif "Müreffeh Ermenistan" Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, eski Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcıları Ara Sahakian ve Eduard Şarmazanov, eski Ulusal Güvenlik Servisi Müdürü Artur Vanetsyan'ın yanı sıra 60'ın üzerinde kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede, Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesinden bu yana hükümet karşıtı protestolar düzenleniyor.

"Anlaşma Ermenistan için kötü"

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ulusa seslenerek, Dağlık Karabağ'da ateşkesin ilan edilmesine ilişkin Azerbaycan ile yaptıkları anlaşmanın kötü olduğunu ancak durumun daha da kötü hale getirilmemesi gerektiğini belirtti.

"Anlaşmayı imzalamasaydık Karabağ’daki 20 bin asker kuşatılacaktı." diyen Paşinyan, bu anlaşmanın Karabağ meselesine son noktanın konulduğu anlamına gelmediğini savundu.

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