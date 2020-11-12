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Dünya

AB Venezuela'ya yaptırımları uzattı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'ya yönelik yaptırımları 1 yıl uzattığını açıkladı.

Ömer Tuğrul Çam   | 12.11.2020
AB Venezuela'ya yaptırımları uzattı

Brüksel

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, uzatma kararı, Venezuela'da demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan haklarına saygı ilkelerini zedeleyen siyasi, ekonomik, sosyal ve insani kriz göz önünde bulundurularak alındı. 

AB'nin Venezuela yaptırımları, silah ambargosu ve ülke içindeki baskıda kullanılan malzemelere yönelik ambargo ile insan hakları ihlalleri ve demokrasi ile hukukun üstünlüğüne zarar vermekten sorumlu tutulan 36 yetkili hakkında seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeriyor.

Açıklamada, Venezuela'ya yönelik tedbirlerin ülkeye siyasi istikrar gelmesi için ortak demokratik çözümleri teşvik etmeyi amaçladığı, Venezuela halkına zarar vermeyecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

AB, Venezuela'ya yönelik yaptırımların başladığını ilk olarak Kasım 2017'de duyurmuştu. Yaptırım uygulananlar arasında bazı eski ve mevcut bakanlar, istihbarat ve yargı yetkilileri gibi kişiler bulunuyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, AB'nin yaptırım listesini Haziran 2020'de genişletmesi üzerine AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Isabel Brilhante Pedrosa'yu "istenmeyen kişi" ilan etmiş ve ülkeden ayrılması için 72 saat süre vermişti. Maduro, daha sonra bu kararını geri çekmişti.

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