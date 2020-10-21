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Politika, Azerbaycan cephe hattı

Çavuşoğlu ve Bayramov Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.

Ruslan Rehimov   | 21.10.2020
Çavuşoğlu ve Bayramov Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.

Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.

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