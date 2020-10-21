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Politika

MHP: Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor

Milliyetçi Hareket Partisi'nden, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.

Orhan Onur Gemici   | 21.10.2020
MHP: Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor

Ankara

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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