MHP: Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam ediliyor
Milliyetçi Hareket Partisi'nden, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un hastanede tedavisine devam edildiği belirtilerek, yalan haberlere itibar edilmemesi istendi.
Ankara
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP), eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı.
MHP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"21. Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, eski Sağlık Bakanımız Sn. Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
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21.Dönem Kırıkkale Milletvekilimiz, Eski Sağlık Bakanımız Sn Osman Durmuş'un yaşamış olduğu rahatsızlıktan ötürü kaldırıldığı hastanede tedavisine devam ediliyor olup, yalan haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur. Tez zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/sJ8Reahy3P— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) October 21, 2020