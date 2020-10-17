Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü
Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
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Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.