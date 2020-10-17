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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Ruslan Rehimov   | 17.10.2020
Azerbaycan ordusu Ermenistan'a ait İHA'yı düşürdü

Baki

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırdaki Tovuz ili yönünde Azerbaycan mevzileri üzerinde keşif uçuşu yapan Ermenistan'a ait İHA'nın vurularak imha edildiği belirtildi.

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