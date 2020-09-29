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Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Su-25 düşürüldü' iddiasını yalanladı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, Ermenistan'ın "Su-25 uçağı düşürüldü"iddiasını yalanlayarak, Ermenistan’ın kışkırtıcı haberlerle uluslararası kamuoyunun dikkatinin çekmeye çalıştığını söyledi.

Emre Gürkan Abay,Ruslan Rehimov   | 29.09.2020
Azerbaycan, Ermenistan'ın 'Su-25 düşürüldü' iddiasını yalanladı

Bakü

Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan Dergahlı, "Karabağ semasında Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının düşürülmesi, Ermeni askeri propaganda makinesinin bir başka fantezisidir. Ermeni medyasında, Ermenistan ordusuna ait bir Su-25 uçağının güya F-16 uçağı tarafından düşürüldüğü yönündeki bilgiler yalandır." açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Türkiye'ye ait F-16 savaş uçağının, Ermenistan ordusuna ait Su-25 uçağını düşürdüğünü öne sürmüştü.





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