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Dünya

Japonya Başbakanı Suga'dan Putin'e 'Kuril sorununu çözelim' çağrısı

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni görevine başlamasının ardından ilk kez görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, iki ülke arasındaki Kuril adaları sorununun çözümünde istekli olduğunu söyledi.

Ahmet Furkan Mercan   | 29.09.2020
Japonya Başbakanı Suga'dan Putin'e 'Kuril sorununu çözelim' çağrısı

Tokyo

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni görevine başlamasının ardından ilk kez görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, iki ülke arasındaki Kuril adaları sorununun çözümünde istekli olduğunu söyledi.

Suga, Putin ile yaptığı ilk telefon görüşmesi sonrası basın mensuplarına konuştu. Suga Yoşihide, Putin'in yeni görevinde kendisine başarılar dilediğini söyledi.

Suga, Tokyo-Moskova ilişkilerinin geliştirilmesi için çabalayacağını belirttiği görüşmede, Putin'e, tartışmalı Kuril adaları sorununun çözümünde ülkesinin istekli olduğunu söylediğini de dile getirdi.

Japonya-Rusya ilişkilerine büyük önem verdiğini kaydeden Suga Yoşihide, "Bir barış anlaşmasıyla neticelendirmek üzere bu ilişkileri geliştirmek arzusundayız. Sonraki nesillere bırakmaksızın Kuzey Bölgeleri sorununa artık bir son vermek zorundayız." dedi.

Japonya'da "Kuzey Bölgeleri", Rusya'da "Güney Kuril" şeklinde tanımlanan adalar konusundaki anlaşmazlık, 2'nci Dünya Savaşı sonrası iki ülke arasında barış anlaşması imzalanmasına engel oluşturuyor.

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