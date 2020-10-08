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Dünya, Azerbaycan cephe hattı

Azerbaycan, Atina Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Azerbaycan, Atina Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdı.

Ruslan Rehimov   | 08.10.2020
Azerbaycan, Atina Büyükelçisi'ni geri çağırdı

Bakü

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun 27 Eylül'de Azerbaycan'a saldırısı kapsamında, Ermeni asıllı Yunan vatandaşları dahil, yabancıların çatışmalara katılmak için bölgeye geldiğine dair açık kaynaklarda yer alan bilgilerin, Yunanistan Dışişleri Bakanlığına sunulduğu belirtildi. 

Açıklamada, Yunanistan'dan bu bilgilerin araştırılması ve Azerbaycan'a bilgi verilmesinin talep edildiği bildirildi.

Yunanistan'ın Bakü Büyükelçisi'ni istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'ın da Atina Büyükelçisi'ni aynı nedenle geri çağırdığı bilgisi paylaşıldı.

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