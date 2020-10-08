Euro
9.32
Dolar
7.94
BIST 100
1,148.71
Altın
1,898.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Suudi Arabistan kanadından gelen açıklamalara ilişkin, "Bu açıklamalar, işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor" yorumunda bulundu.

Ekrem Biçeroğlu   | 08.10.2020
Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki

Gazze

Hamas, Filistin yönetimine ağır eleştirelerde bulunan ve Filistinli liderleri "nankörlükle" suçlayan eski Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Prens Bender bin Sultan'a tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Prens'in dün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda yaptığı açıklamalara işaret ederek, "Bu açıklamalar, işgalci İsrail'den başka kimseye hizmet etmiyor." ifadelerini kullandı.

Ebu Zuhri, Suudi Prens Bin Sultan'ın sözlerinin üzücü olduğunu vurguladı.

Suudi Prens'ten Filistinli liderlere "nankörlük" suçlaması

Suudi Prens, dün Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda, "Filistinli liderlerin nankörlüğünün ardından Filistin yönetimine güvenmenin zor olduğunu ancak bunun Filistin halkının davasına olan bağlılıklarını etkilemeyeceğini" söylemişti. 

Bin Sultan, "Filistin yönetiminin Türkiye ile İran'ı Mısır ve Körfez ülkelerinden daha önemli gördüğünü ve Filistin meselesinin çözümünden kaçtığını" ileri sürmüştü.

Suudi Prens Bin Sultan ayrıca, Gazze'yi "Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kaldırılması ve Filistin meselesinin çözümü için gece gündüz çalışan Mısır'a terör ihraç etmekle" suçlamıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 230 kişi hayatını kaybetti
Salgından çıkışın umudu Kovid-19 aşısı için çalışmalar sonuca yaklaşıyor
Uzmanından kış hastalıkları ve Kovid-19'dan korunma önerileri
'Nefessiz kalan hastaların yalvarışları bizi çok üzüyor'
Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi

Benzer haberler

Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki

Hamas'tan Filistinli liderleri 'nankörlükle' suçlayan Suudi Prens'e tepki

Gazzelilerden açlık grevi yapan Filistinli tutuklu Ahres için uluslararası örgütlere harekete geçme çağrısı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Malki ile görüştü

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası

Suudi Arabistan'da muhalif ekonomiste 15 yıl hapis cezası
Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi

Fetih ile FHKC heyetleri Suriye'de bir araya geldi
Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı

Suudi Arabistan'da umre ziyaretleri yeniden başladı