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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
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Türkiye, Ayasofya Camii

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu

Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.

Hanife Sevinç,Sefa Mutlu   | 24.07.2020
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu Fotoğraf: Salih Zeki Fazlıoğlu/AA

İstanbul

Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.

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