Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ezan okundu
Cuma namazıyla 86 yıl sonra ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 4 minareden 4 müezzin tarafından öğle ezanı okundu.
İstanbul
Vatandaşların tarihi ana tanıklık etmek için akın ettiği Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın okuduğu duanın ardından dört müezzin tarafından minarelerden öğle ezanı okundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.