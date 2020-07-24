Euro
7.95
Dolar
6.85
BIST 100
118,860.49
Altın
1,895.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi
logo
Türkiye, Ayasofya Camii

Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür

Eski başbakanlardan Tansu Çiller, Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz. Namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler. Ama son sözü daima milletimiz söyler. Ve bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Berk Özkan,Sefa Mutlu,Kaan Bozdoğan   | 24.07.2020
Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür

İstanbul

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin açılış programına katılan Eski başbakanlardan Tansu Çiller, basın mensuplarının soruları üzerine, bugünün bir vuslat ve özlem günü olduğunu ifade etti. 

Bugün bu özleme cevap verildiğini anlatan Çiller, "Bu heyecan, bugün bir vuslat günü olarak ortaya çıkıyor. Tabii ben bunun ne kadar güç olduğunu bilen bir geçmişten geliyorum. Çok büyük bir dirayet ve cesaret isteyen bir şeydir. Dolayısıyla bunu başaran bütün arkadaşlarımı canıgönülden kutlamak istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün buna emeği geçenleri ayrı ayrı, teker teker kutlamak isterim." dedi.

Ayasofya'nın bir dünya mirası olduğuna da işaret edilmesi gerektiğini vurgulayan Çiller, "Dolayısıyla Türkiye bu konuda her zaman hassasiyet göstermiştir. Göstermeye de devam edecektir. Bugün Ayasofya Camii'ne geliyoruz. Namaz kılmaya geliyoruz. Herkes bir şey söyler. Ama son sözü daima milletimiz söyler. Milletimiz de ne söylerse iyi söyler, güzel söyler. Ve bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür. Hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Kadına şiddette tümüyle karşıyım"

Tansu Çiller, oğlu Mert Çiller ve eşi Zeynep Çiller ile ilgili basında yer alan haberlerin sorulması üzerine, kadına şiddet haberlerinin her zaman kendisini üzdüğünü söyledi.

Yaşamını kadınların toplumda daha iyi bir yer edinebilmeleri için bir büyük uğraş vermeye adadığını anlatan Çiller, şunları kaydetti:

"Bunu iktidardayken yaptım. Hatta muhalefetteyken ana muhalefetteyken, hatta koalisyonların sayılarının yetmediği ortamda buna destek vermek için meclise girerek hep yaşamımın parçası yaptım. Sadece öyle değil Anadolu yollarında, otobüslerde, yurt dışında kadını temsil ederken hep buna özen göstermiş bir geçmişten geliyorum. Tabii şunu söylemek lazım; kadına şiddete tümüyle karşıyım. Bunu kim yaparsa yapsın, kadına kalkan eli tutarım, müsaade etmem. Ancak bugün bir algı operasyonu da söz konusu. Bu algı operasyonunda çizilmek istenen bir imaj, çizilen bir resim var. Bunu Ömer adaletiyle dahi düşünsem, doğruyla ve hakikatle örtüşür bulmuyorum. Tabii herkes bir şey söyler. Herkesin de bir hesabı vardır. Ama Allah'ın da bir hesabı vardır. Zaman da daima doğrunun yanındadır. Yine öyle olacaktır. Ne olursa olsun çok üzgünüm. Aileler dağılmasın. Özellikle küçük çocuklar etkilenmesin, üzülmesin. Dolayısıyla gerçekten üzgünüm."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İskoçya ekibi St. Mirren'de 7 kişide koronavirüs tespit edildi
ABD ve Kanada'da 60 yaş ve üzerindekiler Kovid-19'la duygusal olarak 'daha iyi başa çıktı'
Kovid-19'u etkisiz hale getirebilen antikorlar izole edildi
İran'da bir günde Kovid-19'dan 215 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 salgınında Dünya'da ortam sismik gürültüsü azaldı

Benzer haberler

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı

Eski başbakanlardan Çiller: Bugün milletin dediği olmuştur. Vuslat günüdür

Ayasofya-i Kebir Camii'nin açılış sevinci tabloya nakşedildi

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi güvenli ellere emanet
80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki 'Ayasofya' minyatürünün tabelası değiştirildi

80 Binde Devr-i Alem Parkı'ndaki 'Ayasofya' minyatürünün tabelası değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kur'an-ı Kerim okudu