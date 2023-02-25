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Gündem, Asrın felaketi

Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor

Türkiye'nin dört bir yanından Mersin'deki depolama merkezine gönderilen yardım malzemeleri, yaklaşık 200 gönüllünün katkısıyla tasnif edilip ihtiyaç durumunda deprem bölgesine giden araçlara yükleniyor.

Serkan Avci, Aleyna Coşkun   | 25.02.2023
Yardımlar depremzedelere "gönül eliyle" ulaştırılıyor Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Yenişehir Belediyesince, 11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından depolama merkezine dönüştürülen 15 bin metrekarelik fuar alanına, çeşitli kentlerdeki çok sayıda belediye ve sivil toplum kuruluşunca temin edilen yardım malzemeleri getiriliyor.

Türk Kızılay, Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türk Eczacıları Birliğinin de aralarında olduğu kurumlar tarafından hazırlanan yardımlar, tırlara yüklenerek fuar alanına gönderiliyor.

Depolama merkezine ulaşan malzemeler, gönüllü olarak çalışmalara destek veren yaklaşık 200 kişi tarafından tırlardan indiriliyor.

Kayıt yapılarak teslim alınan çadır, elektrikli ısıtıcı, uyku tulumu, kıyafet, ayakkabı, gıda, ilaç, temizlik ve tıbbi malzemeler, özenle tasniflenerek kategorilere ayrılıyor.

Gönüllüler, daha sonra deprem felaketini yaşayan illerden gelen talep üzerine yardım malzemelerini tekrar araçlara yüklüyor.

Afet bölgelerine doğru yola çıkan yardımlar, AFAD koordinasyonunda depremzedelere ulaştırılıyor.

"Bu süreç ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz"

Çalışmalara destek veren gönüllülerden İbrahim Hakkı Ünaldı, AA muhabirine, ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi.

Deprem bölgesine gidemese de yaşanan zorlukları medyadan takip ettiğini anlatan Ünaldı, "Sosyal medyaya girdikçe moralim çok bozuluyordu. Artık evde durmak istemiyordum. Bir şekilde o insanlara yardım etmeyi istiyordum. Burada yürütülen faaliyetleri gördüm. Yaklaşık 10 gündür gönüllü olarak çalışıyorum." dedi.

Ünaldı, gönüllülerin yardım tırı geldiğinde WhatsApp'ta kurdukları grup aracılığıyla iletişime geçerek çalışmalara katıldıklarını bildirdi.

Depremzedelerle aynı duyguları paylaştıklarını vurgulayan Ünaldı, şöyle konuştu:

"Hala kötü hissediyoruz. Artçı depremleri yaşıyoruz. Şu durumdayken iyi hissediyoruz diyemiyoruz ama en azından yardım edebildiğimiz için gönlümüz ferah. Evde oturmaktansa insanlara yardım edebileceğim kadar buraya gelmeyi düşünüyorum. Bu süreç ne kadar sürerse o kadar devam edeceğiz. Burada güzel bir dayanışma var. Kimse birbirini tanımıyor. Din, dil, ırk ve siyaset ayrımını bir kenara bıraktık. Herkes bir şekilde yardım etmeye çalışıyor. Hepimiz arkadaş olduk."

"Bunun memleket ve vatan meselesi olduğunu düşünüyorum"

Emre Özdil de sosyal medyada yardıma ihtiyaç olduğunu gördüklerini depolama merkezine gelerek görev almaya başladığını aktardı.

Bu dönemi atlatmak için herkesin yardımının gerektiğini belirten Özdil, "Herkesin bu facia karşısında bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Kimisi bu işte bilgili olduğu için enkazın başına gider, kimisi çay çorba dağıtır. Özellikle Mersinliler olarak bu depremi hissettiğimizden dolayı gönüllü olmamak elde değildi. Rahat uyuyamıyoruz çünkü orada insanların ne zorluklar yaşadıklarını görüyoruz, duyuyoruz. O yüzden boş durmaktansa elimizden geleni yapmak istedik." diye konuştu.

Mehmet Burak Başyurt ise 6 Şubat'taki depremlerin ardından yardım faaliyetlerine katılmak için harekete geçtiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ben bir Türk genciyim. Evde oturmaktansa çıkıp burada bir şeyler yapabileceğimi düşündüm. Bunun memleket ve vatan meselesi olduğunu düşünüyorum. Hafife alınacak bir konu değil. O yüzden buradayım. Yardımımız dokunduğu için yüzümüz gülüyor, kısa süre de olsa mutlu oluyoruz. Akşam kafamızı yastığa koyduğumuzda, örneğin 'Kerem bugün eşofmanla uyuyordur' diye düşünüyoruz."

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