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Yaşam, Asrın felaketi

Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedelere berber hizmeti veriliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kayseri'deki öğrenci yurtlarına yerleştirilen afetzedelere Melikgazi Belediyesince berber hizmeti veriliyor.

Esma Küçükşahin   | 25.02.2023
Kayseri'de yurtlarda kalan depremzedelere berber hizmeti veriliyor Kaynak: Melikgazi Belediyesi

Kayseri

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, yazılı açıklamasında, deprem nedeniyle kente gelen depremzedelere her türlü desteği verdiklerini belirtti.

Bu çerçevede yurtlarda kalan vatandaşların saç ve sakal bakımını da yaptırdıklarını aktaran Palancıoğlu, "Tüm belediyeler olarak yaraları sarmak için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Hayatın normale dönmesi için afetin etkilediği tüm bölgelerde gerek teknik personel gerekse iş makinalarımız ile çalışıyoruz. Şehrimizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin kendilerini güvende hissetmeleri için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Yaraları birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

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