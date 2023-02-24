Dolar
18.88
Euro
19.95
Altın
1,817.45
ETH/USDT
1,643.40
BTC/USDT
23,883.00
BIST 100
5,074.15
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesince yapılacak sismik izolatörlü 1000 konut için proje hazırlandı.

Müslüm Etgü   | 24.02.2023
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

Şanlıurfa

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm ve konut projelerini revize ederek hızlandıran Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sismik izolatörlü 1000 konutun yapılacağı alanı inceledi.

Bildim ve Küçükhan mahalleleri sınırlarında yer alan rezerv yapı alanında açıklamalarda bulunan Kuş, 1400 dekarlık yapı alanında 32 parsel üzerine kurulacak 1000 konutta sismik izolatör kullanılacağını belirtti.

Rezerv alanda yapılacak konut projesini revize ettiklerini ve burada inşa edilecek tüm konutların depreme karşı çok önemli koruma sağlayan sismik izolatörlü sistemle yapılacağını bildiren Kuş, şunları kaydetti:

"Projede, eğitim alanları, sağlık ve spor tesisleri, konutlardan bağımsız ticari alanlar, cami gibi sosyal alanlar da olacak. Depremden hemen sonra projemizi revize etme kararı aldık. 1000 konuttan oluşacak sismik izolatörlü proje ile küçük bir uydu kent kuracağız. Halkımızın bu projeyi tercih edeceğini düşünüyoruz. Projenin hayata geçmesiyle özel sektör de bu tip konutlar inşa etmeye başlayacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı
Rize'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan emekli öğretmen öldü
Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak
Depremzedeler yurdun dört bir yanında misafir ediliyor
Deprem bölgesindeki Afşin'e yardımlar sürüyor

Benzer haberler

Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

Şanlıurfa'da sismik izolatörlü konutlar yapılacak

Depremlerden etkilenen kentlerde cuma namazı kılındı

UNFPA'dan depremden etkilenen hamile ve yeni doğum yapmış annelere destek

Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek

Deprem konutları yöresel mimariye uygun ve az katlı olarak inşa edilecek
Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu

Nurdağı ve İslahiye'de ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu
Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu

Depremler Fırat Nehri kıyısında yarıklar oluşturdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet