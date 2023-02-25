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Gündem, Asrın felaketi

Şanlıurfa'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hasar gören caminin minaresi kontrollü olarak yıkıldı.

Cuma Sarı   | 25.02.2023
Şanlıurfa'da depremde hasar gören minare kontrollü yıkıldı

Şanlıurfa

Siverek Kaymakamlığınca yapılan kontrollerin ardından Abdalağa Camii'nin minaresinin yıkılması kararı verildi.

Polis ekiplerinin bölgede güvenlik önlemi almasının ardından Siverek Belediyesi ekipleri, depremden zarar gören minarenin yıkımına başladı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Cemil Bilgiç, minarenin depremde hasar gördüğünün tespit edildiğini söyledi.

Minarenin yıkılması yönünde karar çıkmasının ardından ekiplerin güvenlik önlemi altında işlemi gerçekleştirdiğini belirten Bilgiç, "Depremler nedeniyle minarenin taşlarının arasında daha büyük açıklar meydana gelince tehlike arz etmeye başladı. Ekiplerimiz şu an zarar gören minarenin yıkımını gerçekleştiriyor." dedi.

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