Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,808.22
ETH/USDT
1,621.10
BTC/USDT
23,240.00
BIST 100
5,238.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Asrın felaketi

Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Sanayiciler, afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattıkları konteyner kent seferberliğinde fazla mesailerini sürdürüyor.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 28.02.2023
Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkta kurulan kriz merkezi, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve sanayicilerle afet bölgeleri arasındaki yardım koridorunu açık tutuyor. İlk etapta arama kurtarma ekiplerinin acil ekipmanlarının üretim ve tedarikine yönelen kriz merkezi, bu günlerde ise konteyner imalatına odaklandı.

"Tedarik, üretim ve lojistik" ekosistemini oluşturan tüm paydaşlar ile işbirliği halinde çalışan kriz merkezi, OSB'ler, sanayiciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan istişareler sonucunda, konteyner yapıların bir an önce bölgeye ulaşması için AFAD ile koordineli çalışıyor.

Türkiye'nin en büyük konteyner üreticileri, geçici barınma ihtiyacını karşılamak için 7 gün 24 saat esasına göre üç vardiyalı çalışma sistemine geçti.

Ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak

Bu üreticilerden biri olan Ankara Başkent OSB'deki Dorçe Prefabrik'in İş Geliştirme Müdürü Mehmet Selçuk Yücesoy, tedarik zincirinin üretim için büyük öneme sahip olduğunu belirterek, "Bu süreçte tedarikin önündeki engelleri kaldırdığı için Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarına teşekkür ediyoruz. Böylece günde 200-250 prefabrik geçici yaşam alanını bölgeye göndermeye başladık. Bu sayıyı 1500'lere çıkarmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yücesoy, sadece barınma değil banyo, tuvalet ve diğer yaşam alanları için de yapılar ürettiklerini aktararak, "Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren çalışmalarımızı, büyük bir özveriyle sürdürüyoruz. İlk 24 saat içerisinde elimizde ne kadar prefabrik yapı varsa bölgeye ulaştırdık. Hala ilk günde olduğu gibi üretim ve sevkiyatlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Nuriş Prefabrik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan da AFAD'ın "geçici yaşam evleri" diye tanımladığı konteynerlerin üretimini yaptıklarını belirterek, "Konteyner yapılar içerisinde iki odası, tuvaleti, banyosu ve küçük bir mutfağı var. Sıcak su ısıtmak için termosifon ve iki tane de ısıtıcısı var. Dışarıdan elektriğini ve suyunu bağladığımızda bir ailenin yaşamını sağlayacak bütün ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı." bilgisini verdi.

Kalyon PV Güneş Teknolojileri Genel Müdürü Ersan Tüfekçi de konteyner kentlerin enerji ihtiyacını karşılamak için güneş panelleri ürettiklerini kaydederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde el ele vererek bu kötü günleri hep geride bırakacağız. Biz de burada bir sanayi kuruluşu olarak üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük Muhafaza'dan 2 ilde "kaçak sigara" operasyonu
Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten ve iade talebi
Sigortacılardan depremzedelere "az hasarlı konutlarda tespit için acele etmeyin" uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

Benzer haberler

Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası

Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
Konya'dan deprem bölgesine 20 konteyner gönderildi

Konya'dan deprem bölgesine 20 konteyner gönderildi
Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor

Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet