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Gündem, Asrın felaketi

Sakarya'da kayıtlı 11 bin 366 depremzede misafir ediliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelen 11 bin 366 kişi, Sakarya'da misafirhane, otel ve yurtların yanı sıra evlerde konaklıyor.

İbrahim Yozoğlu   | 23.02.2023
Sakarya'da kayıtlı 11 bin 366 depremzede misafir ediliyor

Sakarya

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, kente gelen depremzede vatandaşlar için Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde yer alan AFAD İl Müdürlüğü binası, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Otobüs Terminali ve 16 ilçe kaymakamlığında kayıt ve kabul masası kurulduğu belirtildi.

Kayıtların alınmaya devam edildiği aktarılan açıklamada, "İlimize gelen depremzede vatandaşlarımızın, Valiliğimizce belirlenen kayıt ve kabul merkezlerine başvurarak kimlik ve iletişim bilgilerini bildirmeleri büyük önem arz etmektedir." denildi.

Kayıt yaptıran vatandaşlardan 1249'unun KYK yurtları, misafirhane ve otellerde ağırlandığı bildirilen açıklamada, 10 bin 117 depremzedenin kendi imkanlarıyla veya akraba ve tanıdıklarının yanında konakladığı kaydedildi.

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