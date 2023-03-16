MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu
Tesiste kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.
Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.