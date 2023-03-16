Dolar
19.00
Euro
20.19
Altın
1,920.73
ETH/USDT
1,678.70
BTC/USDT
24,922.00
BIST 100
5,229.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

Tesiste kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.

Sefa Şahin  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ'nin (ASFAT), Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da kurduğu mobil temizlik ünitesi hizmet vermeye başladı.

MSB'den yapılan açıklamaya göre, MSB ASFAT tarafından Hatay'da "Mobil Temizlik Ünitesi" kuruldu.

Depremzedelere hizmet verilen tesiste, kadın-erkek duş üniteleri, soyunma kabinleri, tuvaletler, çamaşır ve kurutma makineleri ile 25 bin litrelik su deposu bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'taki çadır kentlerde sağanak nedeniyle sorun yaşanmadığı bildirildi
Bolu'da deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyenler camilerde kalabilecek
Şanlıurfa'da sel sonrası 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı
Atakule'de, TDT Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı
MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

Benzer haberler

MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

MSB, Hatay'da mobil temizlik ünitesi kurdu

Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalan belediye otobüsleri tank kurtarıcıyla çıkarıldı

Mehmetçik Şanlıurfa'da selde mahsur kalanların kurtarılması için köprü kurdu

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım

Mehmetçik'ten Adıyaman'daki selden etkilenenlere yardım
Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu

Mehmetçik, Şanlıurfa'da sel nedeniyle mahsur kalanların tahliyesi için köprü kurdu
Mehmetçik depremin ilk anından itibaren seferber oldu

Mehmetçik depremin ilk anından itibaren seferber oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet