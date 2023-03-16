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Atakule'de, TDT Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı

Başkentin simgelerinden Atakule'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı.

Sümeyye Dilara Dinçer  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Atakule'de, TDT Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı Fotoğraf: Hakan Nural - AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlayan TDT Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla üye devletlerin bayraklarının yanı sıra "birliğimiz gücümüzdür" mesajı Atakule'ye yansıtıldı.

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