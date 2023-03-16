Atakule'de, TDT Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı
Başkentin simgelerinden Atakule'de, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla "birliğimiz gücümüzdür" mesajı paylaşıldı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde başlayan TDT Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla üye devletlerin bayraklarının yanı sıra "birliğimiz gücümüzdür" mesajı Atakule'ye yansıtıldı.
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