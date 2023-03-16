Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.
Ankara
Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.