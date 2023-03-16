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Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabul etti

Ankara

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'da bulunan Orban'ı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulü basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım da hazır bulundu.

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