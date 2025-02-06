nMilli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

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Gündem, Asrın felaketi

Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 Şubat depremlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşların yardımına koştuğunu bildirdi.

Duygu Yener  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Milli Savunma Bakanlığından 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı (Murat Kaynak - Anadolu Ajansı)

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşımda bulunuldu.

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından devletin ve milletin bir ve beraber olduğu, hep birlikte ilk andan itibaren yaraları sarmaya başladığı belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimiz de tüm imkanlarıyla o zor günlerde vatandaşlarımızın yardımına koştu. Mehmetçiklerimiz gece gündüz demeden arama kurtarma çalışmaları, yardım malzemelerinin dağıtımı, asayişin sağlanması, sağlık hizmetlerine katkı gibi pek çok görevi canla başla çalışarak yerine getirdi. Bugün ise devletimiz verdiği sözü tutarak deprem bölgesinde yüzbinlerce konut inşa etti. O zor günlerin ikinci yıl dönümünde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, Asrın Birlikteliğinde her daim devletimizin yanında vatandaşlarımızı gönülden selamlıyoruz."

Paylaşımda, 6 Şubat 2023'teki depremler sonrasında yürütülen çalışmalara ilişkin videoya da yer verildi.

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