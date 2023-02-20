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Eğitim, Asrın felaketi

Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki depremin ardından Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Sezgin Pancar   | 20.02.2023
Mersin'de eğitim öğretime 1 gün ara verildi

Mersin

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Şubat Salı kent genelinde eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildi.

Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel ile 10 yaş ve daha küçük yaştaki çocuğa sahip kadın çalışanlar da idari izinli sayılacak.

Saat 20.04'te Hatay'ın Defne ilçesi merkezli 6,4 büyüklüğündeki deprem, Mersin'de de hissedilmişti.

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