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Hatay'da 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Hatay'da 887 personelin katılımıyla "Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldığını bildirdi.

Aykut Karadağ   | 20.05.2022
Hatay'da 'Eren Abluka-12 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu' başlatıldı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Hatay'da "Eren Abluka-12 (Hatay-Amanoslar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Abdullah Akdeniz Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Hatay, Gaziantep, Osmaniye İl Jandarma komutanlıkları ve Hatay Emniyet Müdürlüğünce jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 887 personel 67 operasyonel tim görev alıyor.

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