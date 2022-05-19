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Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Salim Taş   | 19.05.2022
Şehit Onbaşı Şenel, memleketi Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Hatay

Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede 24 yaşında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in cenazesi, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Harekat bölgesinde 13 Mayıs'ta teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Şenel'in cenazesi, Kırıkhan ilçesi Aydınlı Mahallesi'ndeki babaevine götürülerek helallik alındı.

Şenel'in cenazesi daha sonra Kırıkhan Asri Mezarlığı'ndaki Hacı Meyrem İçcan Camisi'ne getirildi.

Törene katılan Hatay Valisi Rahmi Doğan, şehidin babası Ahmet Şenel ve yakınlarına başsağlığı diledi.

İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Haydar Şenel'in naaşı mezarlıktaki şehitliğe defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

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