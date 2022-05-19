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Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerce gerçekleştirilen havan saldırısı sonucu yaralanan Uzman Onbaşı Haydar Şenel'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Mümin Altaş   | 19.05.2022
Zeytin Dalı harekat bölgesinde yaralanan asker şehit oldu

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta yaralanarak hastanede tedavi altına alınan Şenel, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.​​​​​​

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