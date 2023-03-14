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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kuruluyor.

Ayhan İşcen  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Malatya'nın Darende ilçesinde konteyner kent kurulumuna başlandı Fotoğraf: Ayhan İşcen/AA

Malatya

AFAD tarafından merkeze bağlı Nadir Mahallesi'deki kara yolu yanına kurulacak konteyner kent için Darende Belediyesi altyapı çalışmalarını tamamladı.

İlk etapta kurulan 86 konteyner, ihtiyaç sırasına göre depremzedelerin hizmetine sunulacak. İçinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunan, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik konteynerler, kalıcı konutlar yapılana kadar depremzedelerin barınmasını sağlayacak.

Çalışmalar kapsamında alana yerleştirilecek konteyner sayısı 250'ye ulaşacak.​​​​​​​

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