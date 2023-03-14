Dolar
18.97
Euro
20.37
Altın
1,906.88
ETH/USDT
1,757.20
BTC/USDT
25,690.00
BIST 100
5,207.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay çalışanları 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı

Türk Kızılay çalışanlarının, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından şu ana kadar 10 bin depremzedeyi muayene ettiği ve yaklaşık 16 bin afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttığı bildirildi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 14.03.2023 - Güncelleme : 14.03.2023
Türk Kızılay çalışanları 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı

Ankara

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde sağlık çalışanlarının, 14 Mart Tıp Bayramı'nda dışarı çıkamayan, evde sağlık hizmeti ihtiyacı duyan hastalar başta olmak üzere muayene olmak isteyen afetzedelere sağlık hizmeti sunmaya devam ettiği belirtildi.

Bugüne kadar 10 bin depremzedeyi muayene eden ve 275 kişinin evde hasta bakımını yapan Türk Kızılayın sağlık çalışanları, 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı.​​​​​​​

Türk Kızılay, öncelikle şeker hastalığı nedeniyle uzuvlarını kaybetmiş, yaşlı ve dışarı çıkamayan afetzedelere sağlık hizmeti sağlarken, psikososyal destek hizmetleri ve ihtiyacı olanlara tekerlekli sandalye gibi sosyal yardımlarda da bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adıyaman'da depremde yıkılan apartmanı yapan kooperatifin başkan yardımcısı tutuklandı
Akdeniz'de 5,3 büyüklüğünde deprem
Nurdağı'nda depremzedeler prefabrik evlere yerleşmeye başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü
AK Parti'li Veysel Eroğlu, Deprem Araştırma Komisyonu Başkanlığına seçildi

Benzer haberler

Türk Kızılay çalışanları 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı

Türk Kızılay çalışanları 16 bine yakın afetzedeye ücretsiz ilaç dağıttı

Kızılay, deprem bölgesinde kadın gönüllüleriyle yaraları sarıyor

Uluslararası öğrenciler Adıyaman'da afetzedeler için sıcak aş mesaisi yapıyor

Türk Kızılay, Malatya'nın kırsal mahallelerde sağlık hizmetini sürdürüyor

Türk Kızılay, Malatya'nın kırsal mahallelerde sağlık hizmetini sürdürüyor
Kızılay depremzedelere toplam 70 milyon lira değerinde alışveriş kartı verecek

Kızılay depremzedelere toplam 70 milyon lira değerinde alışveriş kartı verecek
Kızılaydan bünyesindeki yatırım işletmelerine ilişkin açıklama

Kızılaydan bünyesindeki yatırım işletmelerine ilişkin açıklama
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet