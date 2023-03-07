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Gündem, Asrın felaketi

Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da, ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor.

Hakan Burak Altunöz  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Malatya'da ağır hasarlı binalar kontrollü yıkılıyor

Malatya

Battalgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde bulunan ve depremlerde ağır hasar oluşan 6 katlı bir apartmanın, hasar tespit çalışmalarının ardından yıkılması kararı alındı.

Kontrollü yıkım için polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak bölgeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ekiplerinin de yer aldığı yıkım, iş makinelerinin çalışmasıyla kontrollü şekilde gerçekleştirildi.

Drone ve iş makinesinin üzerinde yer alan aksiyon kamerası ile görüntülenen yıkımda, bina saniyeler içinde yerle bir oldu. Toz bulutunun oluştuğu cadde üzerinde itfaiye ekiplerince sulama çalışması yapıldı.


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