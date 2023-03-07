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Gündem, Asrın felaketi

Depremde iş yerleri yıkılanlar enkazdan çıkacak eşyalarını bekliyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da iş yerleri yıkılan vatandaşlar, enkazlardan eşyalarının çıkmasını umut ediyor.

Eyüp Elevli, Fikret Delal  | 07.03.2023 - Güncelleme : 07.03.2023
Depremde iş yerleri yıkılanlar enkazdan çıkacak eşyalarını bekliyor Fotoğraf: Eyüp Elevli/AA

Malatya

Kentte 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yıkılan binalarda enkaz kaldırma, ağır hasarlı olanlarda ise yıkım işlemleri sürüyor.

İş makineleri ile yürütülen çalışmaları izleyen depremzedeler, bebek kıyafetleri, oyuncaklar, Yeni Malatyaspor atkısı, çeşitli kitaplar ve bazı özel eşyalarının çıktığını görünce duygu dolu anlar yaşıyor.

Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde ikinci sarsıntıda yıkılan 4 katlı binanın sakinleri de enkaz kaldırma çalışmalarını takip ediyor.

Binanın girişinde lastikçi dükkanı bulunan esnaf Abdullah Alan, AA muhabirine, evinin de ağır hasar alması nedeniyle eşi ve iki çocuğunu il dışındaki yakınlarının yanına gönderdiğini belirtti.

Alan, ilk depremin ardından çocukları ve eşiyle evlerinden güvenli bir yere geçtiklerini, iş yerinin ise sağlam olduğunu vurgulayarak, "Şartelleri ve doğal gazı kapatarak iş yerinden çıktım. Çocuklarımı bıraktığım güvenli alana varamadan ikinci deprem oldu. Daha sonra iş yerimin bulunduğu binanın yıkıldığını öğrendim. Allah'tan ilk depremde yıkılmadı. İçinde üç aile oturuyor. Onlar da ilkinde boşaltmış, korkudan içeri girmemişler. Tek sevindiğimiz şu an bu binada kimsenin canına bir zeval gelmedi, onunla teselli buluyoruz." dedi.

Afetle insanların ev ve iş yerlerinin yıkıldığını anımsatan Alan, şöyle devam etti:

"Belki bir parça sağlam ürünümüz çıkar diye enkazın başında umutla bekliyoruz. Çünkü içeriden çıkacak malzeme ailemin geçimine katkı sunacak. Bugün artık insanların ne evi kaldı, ne iş yeri kaldı. Şuranın altından çıkacak 5 bin lira bize umut ışığı olacak. Belki hayata yeniden tutunmamızı sağlayacak ama hiçbir şeyin çıkmaması artık hayallerimizi yakıp bir köşeye çekilmemizi sağlayacak. Şuradan çıkacak en ufak bir parça bizi yeniden hayata bağlayacaktır." diye konuştu.

İsmetiye Mahallesi'nde yıkılan 5 katlı binada oto lastik üzerine iş yeri olan Hacı Murat Çırak ise zor bir süreç olduğunu ancak canlarının sağ olmasına şükrettiklerini vurguladı.

Çırak, evinin de hasarlı olduğunu, aile bireylerini İstanbul'a bıraktığını ifade ederek, "Şimdi buraya geldik, enkaz altındaki malzemeleri çıkarmaya başladık. Bir mücadele veriyoruz. Mecbur çıkartacağız. Yoksa atıl vaziyette kalacak. Neticede kendi mesleğimiz. Mecburen bir yandan başlayıp, bir yerden tutunup hayata tekrar devam etmemiz lazım." dedi.

Aynı binada veteriner hekimlik yapan Enes Aydoğmuş da yaklaşık 10 senelik emeklerini enkazın altından bir şekilde kurtarma çabasında olduğunu kaydetti.

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