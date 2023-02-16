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Gündem, Asrın felaketi

Keçiören Belediyesi Kahramanmaraş'ta 3 öğün yemek dağıtıyor

Keçiören Belediyesi, depremin merkez üssü Kahramanmaraş'a gönderdiği mobil mutfak aşevi ile üç öğün, her öğünde 1.600 kişilik yemek çıkarıp dağıtıyor.

Fatma Eda Topcu   | 16.02.2023
Keçiören Belediyesi Kahramanmaraş'ta 3 öğün yemek dağıtıyor

İstanbul

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sabahları kahvaltılık, öğlen ve akşam farklı türde sıcak yemek çıkarılan mobil mutfakta belediye ekipleri bölgedeki depremzedelere, arama kurtarma ekiplerine ve gönüllü vatandaşlara hizmet veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, depremin yaşanmasının ardından Kahramanmaraş'a hemen mobil mutfak aşevi gönderdiklerini belirterek, "Kahramanmaraş'ta ivedilikle aşevimizi kurduk. Günlük üç öğün yemek çıkararak hem depremzedelerimize hem de bölgede görev yapan vefalı ekiplerimize hizmet veriyoruz. Ramazan ayında 4 ilimize ramazan çadırı kurup vatandaşlarımıza sıcak iftarlık sunacağız." ifadelerini kullandı.

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