Dolar
18.89
Euro
20.03
Altın
1,807.75
ETH/USDT
1,619.80
BTC/USDT
23,245.00
BIST 100
5,234.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden İstiklal Üniversitesine devredilen Karacasu Kampüsü'nde 5 etaptan oluşacak konteyner kentin ikinci etap çalışmaları devam ediyor.

Veysel Altun, Fatih Mehmet Kürkçü   | 28.02.2023
Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor Fotoğraf: Veysel Altun/AA

Kahramanmaraş

Depremzedeler için 5 etaptan oluşacak 1464 kapasiteli konteyner kentin birinci etabı tamamlanıp depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Psikososyal destek birimi görevlileri, iki konteynerde depremzedelere hizmet veriyor. Depremzedeler konteyner kentteki sosyal marketten ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

Sosyal donatıları, eğitim binaları, yönetim binaları aynı zamanda çocuk etkinlik alanları gibi alanlar da konteyner kentte depremzedelerin hizmetine sunuldu.

Birinci etabı 117 konteynerden oluşan konteyner kentte, AFAD koordinasyonunda depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.

1464 konteynerde 7 bin kişi konaklayabilecek. Konteynerlerin anahtar teslimi, mutfak, banyo, sıcak su, tuvalet gibi ihtiyaçları karşılayabileceği donanımla yapılıyor.

Konteyner kentin tamamlanıp hizmete sunulan ilk etabında 3 çocuk oyun alanı çadırı, 2 mescit ve din görevlisi, 24 saat esaslı ambulans ve polis ekipleri ile mesai saatleri içerisinde doktor ve hemşire, depremzedelere hizmet veriyor.

Birinci etaptaki tüm hizmetler diğer kurulacak etaplarda da mevcut olacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gümrük Muhafaza'dan 2 ilde "kaçak sigara" operasyonu
Rönesans Rezidans'ın yurt dışındaki ortağı için kırmızı bülten ve iade talebi
Sigortacılardan depremzedelere "az hasarlı konutlarda tespit için acele etmeyin" uyarısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, UNICEF İcra Direktörü Russell ile görüştü
İnsani yardım malzemeleri taşıyan ABD gemisi Mersin Limanı'na geldi

Benzer haberler

Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Sanayicinin konteyner mesaisi devam ediyor

Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor

İstanbul'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası

Avusturya’daki Türklerden deprem bölgesi için konteyner kampanyası
Konya'dan deprem bölgesine 20 konteyner gönderildi

Konya'dan deprem bölgesine 20 konteyner gönderildi
Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor

Düzce'de deprem bölgesi için konteyner üretiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet