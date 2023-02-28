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MİT, 12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK'lı teröristi Türkiye'ye getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 12 terör eylemine katılan PKK/KCK'lı terörist Ramazan Güneş'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde düzenlediği operasyonla Türkiye'ye getirdi.

Barış Gündoğan   | 28.02.2023
MİT, 12 terör eyleminden sorumlu PKK/KCK'lı teröristi Türkiye'ye getirdi

Ankara

Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre MİT, 2011-2017 yılları arasında terör örgütü PKK/KCK tarafından Hakkari Çukurca'da 57 asker, 1 polis ve 2 köy korucusunun şehit edildiği 12 terör eylemini gerçekleştiren, örgütün sözde özel güç mensubu "Soreş/Soreşger" kod adlarını kullanan terörist Ramazan Güneş'in Irak'ın kuzeyinde olduğunu tespit etti.

Yaklaşık 1 yıl boyunca takip edilen terörist Güneş, MİT'in nokta operasyonuyla yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.

Terörist Güneş, örgüte 2008'de katılarak Hakkari kırsalı ile Irak ve Suriye’de uzun yıllar faaliyet yürüttü.

2009'da örgütün sözde özel kuvvetler birimine seçilen terörist Güneş'in, 19 Ekim 2011'de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Çukurca Asayiş Tepe Üs Bölgesi TOKİ Polis Lojmanları başta olmak üzere birçok noktaya eş zamanlı gerçekleştirilen ve 26 güvenlik personelinin şehit olduğu saldırı başta olmak üzere 2011-2017 arasında PKK/KCK tarafından Çukurca'da gerçekleştirilen 12 eylemde yer aldığı belirlendi.

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