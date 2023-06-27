Dolar
26.03
Euro
28.45
Altın
1,925.71
ETH/USDT
1,875.10
BTC/USDT
30,370.00
BIST 100
5,752.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Vakfe Duası için Arafat’a intikal ediyorlar İstanbul’da polis helikopteriyle havadan trafik denetimi yapılıyor.
logo
Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, 43 noktada kurulan 26 bin 71 konteynerlerde 90 bin 939 afetzede barınıyor.

Tunahan Akgün, Ömer Faruk Salman  | 27.06.2023 - Güncelleme : 27.06.2023
Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi Fotoğraf: Tunahan Akgün / AA

Kahramanmaraş

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat depremleri sonrasında Kahramanmaraş'ta barınma sorununu çözmek için başlatılan çalışmalar, ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sürdürülüyor.

İş makineleri yardımıyla elektrik ve su hattının döşendiği yeni yaşam alanlarına, ısı yalıtımlı konteynerler yerleştiriliyor.

Depremzedeler, çalışmaların tamamlanmasıyla mutfak ve banyosu olan, ocak ve elektrikli ısıtıcı bulunan konteynerlere taşınıyor.

Bu kapsamda AFAD tarafından kentte 43 farklı noktada kurulan geçici konaklama merkezlerindeki 26 bin 71 konteynere 90 bin 939 depremzede yerleştirildi.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, AA muhabirine, çadır kentlerde yaşayan vatandaşları daha konforlu alanlara yerleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Temur, depremzedelerin barınma sorununu çözmek için kentte kalıcı konut inşaatlarının hızla sürdüğünü, çadırlarda kalan afetzedelerin de konteynerlere geçtiğini ifade etti.

Nihai hedefin depremzedelerin kalıcı konutlara yerleşmesi olduğunu dile getiren Temur, kentte kurulumu tamamlanan konteynerlerle ilgili şu bilgileri verdi:

"Kahramanmaraş'ta 43 farklı alanda konteyner kentimiz bulunuyor. Merkezde 15 bin 391, kırsalda 11 bin 40 konteyner dağıtımı gerçekleştirildi. Toplamda 26 bin 71 konteynerimiz vatandaşların hizmetine sunulmuş durumda. Bu konteynerlerde de 90 bin 939 vatandaşımızı barınıyor."

Çadır sayıları azalıyor

Temur, afetzedeleri depremin hemen ardından çadırlara yerleştirdiklerini hatırlatarak kentte 6 Şubat'tan bu yana 130 bin çadırın dağıtıldığını söyledi.

Depremin üzerinden geçen 4 aylık sürenin ardından Kahramanmaraş'ta çadırda kalanların sayısının azaldığına dikkati çeken Temur, "Şu anda çadır kentlerimizde 4 bin 316 civarında çadır ile bireysel olarak dağıtılanlar var. Çadır kentlerdeki vatandaşlarımızı konteynerlere aldığımız için çadır sayılarında azalma söz konusu." diye konuştu.

"Konteynerimizin içerisinde her şeyimiz var"

Depremzede Kamer Biral da depremde evinin ağır hasar aldığını ve daha sonrasında Karacasu Konteyner Kent'e yerleştirildiğini söyledi.

Deprem sürecinde devletin kendilerine çok yardımcı olduğunu ifade eden Biral, konteynerde birçok yaşam malzemesinin bulunduğunu dile getirdi.

Yetkililere teşekkür eden Biral, "Her şeyimiz dört dörtlük. Tırnak makasına kadar her şey var. Devletimizden Allah razı olsun. İhtiyacımız neyse alıyoruz, çok yardımcı oldular. Konteynerimizin içerisinde her şeyimiz var, Allah razı olsun." dedi.

Depremzede İclal Gül de depremde evlerinin zarar gördüğünü, sonrasında birkaç ay çadırda yaşayıp ailecek konteynere geçtiklerini söyledi. Konteyner kentte birçok sosyal donatının bulunduğunu ifade eden Gül, bu zor süreçte kendilerine destek olan tüm kurumlara teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
İletişim Başkanı Altun'dan gazeteci Yanardağ'ın PKK elebaşı Öcalan hakkındaki sözlerine ilişkin açıklama
Edirne'de sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk sokağa çıkmaya korkuyor
Gazeteci Merdan Yanardağ adliyeye sevk edildi
Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

Benzer haberler

Navlun fiyatları Kovid-19 salgını öncesi seviyelerine döndü

Navlun fiyatları Kovid-19 salgını öncesi seviyelerine döndü

Hatay'ın tescilli künefesi prefabrik çarşıda bayram için hazırlanıyor

Kahramanmaraş'taki konteynerlere 90 bin 939 afetzede yerleştirildi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayramda depremzedelerle bir araya gelecek

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bayramda depremzedelerle bir araya gelecek
Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 34 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonda 2'si kırmızı bültenle aranan 34 şüpheli yakalandı
LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları belli oldu

LGS tercihi yapacak depremzede öğrencilere "pozitif ayrımcılık" uygulamasının detayları belli oldu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet