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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde saat 16.24'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yusuf Soykan Bal  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 12,39 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

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