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Gündem, Asrın felaketi

Türk Kızılay deprem bölgesine İzmir'den 16 tır konserve yemek gönderdi

Türk Kızılay, İzmir'den, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere 16 tır konserve yemek yolladı.

Meriç Ürer  | 17.03.2023 - Güncelleme : 17.03.2023
Türk Kızılay deprem bölgesine İzmir'den 16 tır konserve yemek gönderdi Fotoğraf: Meriç Ürer/AA

İzmir

Tırların deprem bölgesine uğurlanmasına, Türk Kızılay İzmir İl Başkanı Kerem Baykalmış da eşlik etti.

Baykalmış, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Türk Kızılay olarak depremzedelerin yanında olmaya devam ettiklerini belirtti.

Depremzedeler güvenli konutlara geçene kadar insani yardımların devam etmesi gerektiğini dile getiren Baykalmış, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı yaklaşmakta. Bu vesileyle genel merkezimizin sevk ve idaresinde yaklaşık 2 milyon öğün hazır yemeğin planlamasını gerçekleştirdik. Bulunduğumuz yerleşkeden de bölgeye planlı şekilde sevkiyatlar ulaştırılacak. Bunların içerisinde hazır yemek olarak etli kuru fasulye, barbunya, pilaki, nohut, pilav gibi yemekler olacak. Süreç içerisinde milletimizin desteğiyle bu uzun vadede yaraları sarmaya ve insanların yüklerini ve ihtiyaçlarını hafifletmeye çalışacağız. Bu planlamada toplam 42 tır yola çıkacak. Bugün 16 tırı gönderiyoruz. Ramazanda 42 tırı göndermeyi tamamlayıp 2 milyon öğünlük yemek bölgedeki lojistik merkezlerine sevk edilecek."

Baykalmış, yemeklerin bölgedeki "1000 temas noktasında" depremzedelere ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

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