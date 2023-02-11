Bakan Dönmez: Deprem bölgesinde vatandaşların başvurmaları halinde hasarsız konutlara elektrik verilebilecek
Ankara
Enerji ve Tabii Bakanı Fatih Dönmez, deprem bölgesinde vatandaşların dağıtım şirketlerine başvurmaları halinde, uzmanlarca onay verilen hasarsız konutlara elektrik verilebileceğini bildirdi.
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