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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde bir binanın enkazından 12 yaşındaki çocuk depremin 260. saatinde sağ çıkarıldı.
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Yaşam, Asrın felaketi

Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinden, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören bir binada mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Melike Keskin   | 16.02.2023
Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

Konya

Konya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Cebrail Mahallesi'nde depremde hasar gören Saadet Apartmanı'nın 5. katında bir kedinin mahsur kaldığına yönelik sosyal medyada yer alan yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

Ekipler, sepetli vinçle balkondan girdikleri dairede 11 gündür mahsur kalan kediyi depremin 257'inci saatinde kurtardı.

Kediyi kurtardıktan sonra "tatlı kızım" diye severek mama ve su ile besleyen itfaiye çalışanları büyük sevinç yaşadı.

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