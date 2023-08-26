Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.
Hatay
Yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.
Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.