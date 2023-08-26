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Gündem, Asrın felaketi

Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor.

Mehmet Bayrak  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Hatay'da depremde ağır hasar alan binaların yıkımı sürüyor Fotoğraf: Mehmet Bayrak/AA

Hatay

Yıkım kararı verilen merkez Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki 5 binanın çevresinde ekipler tarafından önlem alındı.

Binalar, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.

İşlemin ardından kamyonlara yüklenen molozlar, enkaz döküm alanlarına götürüldü.

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