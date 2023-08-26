Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,648.40
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım

Milli Savunma Bakanlığı, Büyük Taarruz'un 101. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir." emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanlarının, Büyük Taarruz'un ilk günü 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdıkları vurgulandı.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerin ve kahraman gazilerin rahmet ve minnetle yad edildiği paylaşımda, Bakanlıkça hazırlanan, tarihi fotoğraflar ve taarruzdan görüntülerin kullanıldığı video yer verildi.

Kocatepe'de bir ulusun kaderini değiştiren, esarete ve sömürgeciliğe karşı şahlanışı anlatan videoda şu ifadeler kullanıldı:

"Tarih 26 Ağustos 1922. Saat 05.30, yer Kocatepe. Birkaç asırdır geri çekilen savunmadaki Türk ordusu, düşmanına karşı en güçlü darbeyi vurabilmek için nihayet taarruza kalkıyor ve Kocatepe'de bir ulusun kaderi değişiyor. Bu şahlanış aslında sadece Yunan ordusuna değil, esarete ve sömürgeciliğeydi. Son derece isabetli atışlarla Yunan mevzileri hallaç pamuğu gibi dağıldı. Böylece akşama kadar şiddetli ve aman vermeyen saldırılarla Yunanların en güçlü mevzileri ele geçirildi. 'Tek mermi kalıncaya kadar ateşe devam edilecektir." emriyle Türk ordusunun cesur, yüreği vatan aşkıyla dolu kahramanları, Büyük Taarruz'un ilk günü 26 Ağustos'ta adlarını tarihe gururla yazdırdılar."

Vatan Marşı eşliğinde Büyük Taarruz Şehitliği ve Mustafa Kemal Atatürk Anıtı'na ilişkin görüntülerle video sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
"Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın" önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir, Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle girmek istiyoruz

Benzer haberler

MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım

MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu

Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu
MSB: Bu yıl içinde 1062 terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Bu yıl içinde 1062 terörist etkisiz hale getirildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet