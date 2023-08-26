Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,648.40
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta saat 11.58'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Olcay  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 6,99 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
"Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın" önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir, Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle girmek istiyoruz

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD: Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacak

Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı sürüyor
Yeşil sahaların ezeli rakipleri depremzedeler için el ele verdi

Yeşil sahaların ezeli rakipleri depremzedeler için el ele verdi
Türkiye, Japonya ve JICA'nın "yeniden yapılandırma" projesinin model kenti Kahramanmaraş oldu

Türkiye, Japonya ve JICA'nın "yeniden yapılandırma" projesinin model kenti Kahramanmaraş oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet