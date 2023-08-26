Dolar
26.55
Euro
28.65
Altın
1,914.95
ETH/USDT
1,648.40
BTC/USDT
26,006.00
BIST 100
7,716.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini, terör örgütünün sözde sivil yapılanmasına (YPS) mensup 1 kişinin de yakalandığını bildirdi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 26.08.2023 - Güncelleme : 26.08.2023
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, EGM İstihbarat Başkanlığı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda, EGM-İHA keşif gözetleme faaliyeti sırasında Diyarbakır kırsalında 3 teröristin tespit edildiğini belirtti.

Paylaşımında, "Türkiyenin Huzuru" etiketiyle, bu sabah Polis Özel Harekat, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Özel Operasyon ile EGM-İHA ve J-SİHA destekli düzenlenen operasyona ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Operasyonda 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi, terör örgütünün sözde sivil yapılanması (YPS) mensubu 1 şahıs ise sağ olarak yakalandı. Teröristlere yardım ve yataklık eden 4 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polis ve jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duaları sizlerle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır kırsalındaki operasyonda, 2 M16 uzun namlulu silah, 1 kalaşnikof uzun namlulu silah, 3 el bombası ve 1 tabanca ele geçirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB'den Büyük Taarruz'un 101. yılına özel videolu paylaşım
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi
"Yolcu otobüsü şoförleri 5 yılda bir uyku testine alınsın" önerisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı başlangıçlar tarihin akışını değiştirir, Cumhuriyetimizin yeni asrına böyle girmek istiyoruz

Benzer haberler

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi

Guantanamo mahkumlarının aileleri "terörist" olarak yaftalanıp toplumsal baskıya uğruyor

Türkiye ile Endonezya arasında güvenlik alanında işbirliği anlaşması imzalandı

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Çanakkale'deki orman yangını) 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir

İçişleri Bakanı Yerlikaya: (Çanakkale'deki orman yangını) 1251 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilmiştir
İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'u pilot bölge yaptık, göç mobil noktaları kurduk
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet